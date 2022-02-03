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SPOR Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik - Son Dakika

SPOR Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik

03.02.2022 17:34

Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedikArzu ERBAŞ - Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'Biz buraya istifa etmeye gelmedik.

Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik

Arzu ERBAŞ - Rukiye MEYVECİ/ RİZE,(DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'Biz buraya istifa etmeye gelmedik. Tabii ki işler kötü gider, bizim artık bu kulübe faydamız olmayacağına inanırsak bunu da yaparız' dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilere konuşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirterek, 'Bu aralar bizim için de bir fırsat niteliğinde. Eksiklerimizi tamamlama, biraz daha oyuncularımızla farklı çalışmalara ağırlık verme açısından önemli. Biz de böyle değerlendirdik. Önümüzde Adana Demirspor maçı var. Güçlü ve iyi bir kadroya sahip, ancak biz de güçlü bir takımız artık. Biz de artık oyunumuzu güçlendirdik, bazı şeyler yerine oturdu. Adana Demirspor maçı ile beraber biraz daha iyi bir Rizespor olacağımızı düşünüyorum' dedi.

"GEDSON TAKIMIMIZA GÜÇ KATACAKTIR"

Gedson Fernandes transferini değerlendiren teknik direktör Hamzaoğlu, 'Başkanımız beni arayıp 'Böyle bir durum var ne dersin' dediğinde ben önce mümkün olur olmaz mı diye bir duraksadım. Böyle bir şey mümkünse bize güç katacağını ilettim. Bu konuda yönetimimizi tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir transfer hareketi. Gedson takımımıza güç katacaktır? ifadelerini kullandı.

"REKABETİMİZ ÇOK DAHA GÜZEL BİR SEVİYEYE TAŞINDI"

Takıma son katılan oyuncularla beraber, rekabetin güzel bir seviyeye taşındığını belirten Hamza Hamzaoğlu, 'Herkes formanın değerini daha çok anlamaya başladı, şimdi formaya daha çok sarılacaklar. Bizi bir yerlere getirecek olan tek tek isimler değil, hep beraber bir takım olmamızdır' şeklinde konuştu.

"YÖNETİMLE BERABER ÇOK UYUMLU BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ"

Hafta başında hakkında çıkan istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili soruya cevap veren Hamza Hamzaoğlu, "Böyle bir şey söz konusu değil. Biz buraya istifa etmeye gelmedik. Tabii ki işler kötü gider, bizim artık bu kulübe faydamız olmayacağına inanırsak bunu da yaparız. Daha önce de yaptığımız kulüpler oldu. Gerçekten şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Yönetimle beraber, başkanla beraber çok uyumlu bir çalışma içindeyiz. Birbirimizi anlıyoruz. Şu ana kadar her şey bizim için gayet olumlu. Tabii transferde belki biraz yavaş hareket ettiğimizi düşünebilirsiniz ama transfer süreci böyledir, sabır ister? dedi.

"SAHADAKİ İŞİMİZ ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

Kulüp başkanı Tahir Kıran'ın, " Cüneyt Çakır, bizim maçlara verilirse, takımı sahaya çıkartmam" yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak ise Hamzaoğlu, "Başkanın söylemleri üzerine bir yorum yapmam doğru değil. Biz tamamen sahadaki işimize odaklanmış durumdayız. Ben oyuncularıma sürekli söylerim. Bizim hakemle, rakiple, rakip tribünlerle işimiz yok. Biz sahada yapacağımız işe odaklanmalıyız. Biz yolumuza böyle devam ediyoruz? ifadesini kullandı.

SPOR Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik
SPOR Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik

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Hamza Hamzaoğlu, Adana Demirspor, Rizespor, İstifa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hamza Hamzaoğlu: Biz buraya istifa etmeye gelmedik - Son Dakika


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