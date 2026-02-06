Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki Tır Yoğunluğu için Toplantı - Son Dakika
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki Tır Yoğunluğu için Toplantı

06.02.2026 16:22
Kaymakam Yılmaz ve Bölge Müdürü Topçu, Bulgar makamlarıyla tır yoğunluğu için çözüm aradı.

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda son dönemde yaşanan tır yoğunluğuna ilişkin Bulgar makamlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'daki Lesovo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluğun nedenleri ele alındı.

Karşılıklı işbirliği çerçevesinde alınabilecek tedbirler ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği görüşmede, geçiş süreçlerinin hızlandırılması, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve sürücülerin mağduriyetinin azaltılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk heyetine başkanlık eden Kaymakam Yılmaz, iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için temasların süreceğini belirterek, yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Hamzabeyli Sınır Kapısı, Yerel Yönetim, Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
