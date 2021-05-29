Hande Erçel ve Kerem Bürsin, bakın hangi çiftle görüntülendi?

Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, önceki akşam bir restoranda Beren Saat- Kenan Doğulu çiftiyle yemek yerken görüntülendi.

Kerem Bürsin ve Kenan Doğulu'nun hararetli bir şekilde konuştukları görüldü.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkı magazin basınında konuşulmaya devam ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti, geçtiğimiz haftalarda aşklarını itiraf etmişlerdi.

İkilinin Maldivler tatili çok konuşulmuştu.