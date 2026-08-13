Hande Yener’den İstanbul Festivali’nde 50 Kişilik Senfoni Orkestrası Eşliğinde Sezen Aksu Şarkıları - Son Dakika
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Hande Yener’den İstanbul Festivali’nde 50 Kişilik Senfoni Orkestrası Eşliğinde Sezen Aksu Şarkıları

Hande Yener’den İstanbul Festivali’nde 50 Kişilik Senfoni Orkestrası Eşliğinde Sezen Aksu Şarkıları
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İstanbul Festivali, 12 Ağustos akşamı “Hande Bizi Sezen’e Götür” temasıyla Hande Yener’i ağırladı. Şef Murat Enginol yönetimindeki 50 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde Yener, Sezen Aksu’nun şarkılarını seyircilerle hep bir ağızdan okudu

Hande Yener’den Sezen Aksu Şarkılarına Senfonik Yorum

Gecede Hande Yener, Hakan Akkaya imzalı elbisesi ile sahneye çıkarak, Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarını senfonik bir orkestra eşliğinde seslendirerek seyircileri minik serçenin duygulu dünyasına götürdü.

Yener, “Hande Bizi Sezen’e Götür” projesi kapsamında Sezen Aksu’nun söz ve besteleriyle hafızalara kazınmış şarkılarını kendi vokal üslubu ve sahne estetiğiyle yeniden yorumladı.

Hande Yener, nesilden nesile aktarılan Geri Dön, Rakkas, Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam, Değer mi Hiç, Hadi Bakalım, Kaybolan Yıllar, Biliyorsun ve İstanbul Festivali’ne özel olarak İstanbul İstanbul Olalı şarkılarını seslendirdi.

Festival Devam Ediyor

İstanbul Festivali’nin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

Festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltecek Genç Sahne; canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle ziyaretçileri ana sahne konserlerine ev sahipliği yaparken 3x3 Basketbol Alanı ise turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen festival, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.

İstanbul Festivali, Hande Yener, Sezen Aksu, Ağustos, Son Dakika

Son Dakika Hande Yener Hande Yener’den İstanbul Festivali’nde 50 Kişilik Senfoni Orkestrası Eşliğinde Sezen Aksu Şarkıları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hande Yener’den İstanbul Festivali’nde 50 Kişilik Senfoni Orkestrası Eşliğinde Sezen Aksu Şarkıları - Son Dakika
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