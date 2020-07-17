Hanönü'de belediye çalışmaları - Son Dakika

Kuru Dere proje güzergahı boyunca konumlanmış olan yerleşim alanlarının taşkın sulardan korunacağını vurgulayan Uçar, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Uçar, ilçe merkezinde bulunan Kuru Dere'de 556 metre çift betonarme U kanal, 2 menfez, 1 tersip bendi ve duvar üzeri korkuluk yapılacağını anlattı.

Belediye Başkanı Serkan Uçar , AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su işleri 23. Bölge Müdürlüğüne yaptıkları Kuru Dere ıslah çalışması projesinin yatırım programına alındığını söyledi.

Hanönü 'de ilçe merkezinden geçen Kuru Dere'nin ıslah çalışmaları yatırım programına alındı.

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