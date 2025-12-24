Hanönü'de ÇKS İşlemleri Uyarısı - Son Dakika
Hanönü'de ÇKS İşlemleri Uyarısı

24.12.2025 15:35
Hanönü'de 2026 ÇKS güncellemeleri için son tarih 31 Aralık, başvurular devam ediyor.

Hanönü'de 2026 Çifçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri devam ediyor.

İlçede çiftçilik yapan üreticilerin 2026 yılı destek ve hibeleri alabilmeleri için ÇKS bilgileri 31 Aralık tarihinden önce güncellemesi gerekiyor.

Bu kapsamda ilçede Ziraat Odası olmaması nedeniyle Taşköprü Ziraat Odası tarafından görevlendirilen bir personel her hafta çarşamba günleri ilçeye gelerek İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tahsis edilen yerde hizmet veriyor.

Ziraat Odası yetkilileri tarafından, Hanönü'de 350 civarında üreticinin ÇKS başvurusunun alındığını ve başvuru yapacak üreticilerin mağduriyet yaşamaması için 31 Aralık 2025 tarihinden önce girişlerinin yapılması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: AA

