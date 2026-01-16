Hanönü ilçesinde yarıyıl tatili öncesinde öğrencilere palyaço gösterisi yapıldı.
Hanönü Kaymakamlığı ve ilçede faaliyet gösteren özel bir şirketin katkısıyla Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu toplantı salonunda palyaço gösterisi düzenlendi.
Öğrencilerin ve velilerin keyifli zaman geçirdiği gösteride minik öğrenciler doyasıya eğlendi.
Son Dakika › Güncel › Hanönü'de öğrencilere palyaço sürprizi - Son Dakika
