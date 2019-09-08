Son Dakika Haberleri: Harp Okulu Lojmanlarında yüksekten düşme
Son Dakika Güncel Haber

Harp Okulu Lojmanlarında yüksekten düşme

48 dakika önce

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanlarındaki binanın 4. katından merdiven boşluğuna düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Harp Okulu Lojmanlarında yüksekten düşme, System.String[]

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanlarındaki binanın 4. katından merdiven boşluğuna düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Deniz Harp Okulu Dekanlığında görevli Yarbay Cüneyt D'nin oğlu 15 yaşındaki Demirhan D, giriş kartı ile geldiği Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki lojmanda bulunan binanın 4. katından, henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğuna düştü.

Ambulansla Tuzla Devlet Hastanesine götürülen Demirhan D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Deniz Harp Okulu, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinden boşandı, sıfırdan başladı, şimdi 3'üncü şubesini açmaya hazırlanıyor
Alkollü sürücü, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu kazayı canlı yayınlamış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 00:23:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Harp Okulu Lojmanlarında yüksekten düşme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]