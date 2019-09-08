Harp Okulu Lojmanlarında yüksekten düşme
28 dakika önce
Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanlarındaki binanın 4. katından merdiven boşluğuna düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:48 Kaynak: AA
Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanlarındaki binanın 4. katından merdiven boşluğuna düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Deniz Harp Okulu Dekanlığında görevli Yarbay Cüneyt D'nin oğlu 15 yaşındaki Demirhan D, giriş kartı ile geldiği Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki lojmanda bulunan binanın 4. katından, henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğuna düştü.
Ambulansla Tuzla Devlet Hastanesine götürülen Demirhan D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Eşinden boşandı, sıfırdan başladı, şimdi 3'üncü şubesini açmaya hazırlanıyor Alkollü sürücü, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu kazayı canlı yayınlamış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi