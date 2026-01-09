Harran'da Kaybolan Şoför İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Harran'da Kaybolan Şoför İçin Arama Devam Ediyor

09.01.2026 09:42
Harran'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü için 12. günde arama çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 12. günde devam ediyor.

Kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD personelinin de bulunduğu 135 kişilik ekip, kanal içerisi ve dışında yaklaşık 22 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

Arama çalışmalarına bölgede ikamet eden bazı vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cesedine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Harran, Güncel, Kaza, Son Dakika

