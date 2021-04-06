Harry'den ailesine: Karım Meghan'dan özür dileyin - Son Dakika

Harry'den ailesine: Karım Meghan'dan özür dileyin

06.04.2021 16:38
Harry'den ailesine: Karım Meghan'dan özür dileyin, System.String[]

GERİ ADIM ATMAYA NİYETİ YOK İDDİASI İngiliz basınına yansıyan iddialara göre Prens Harry, ailesinin karısı Meghan Markle'a davranışları nedeniyle ondan özür dilemesini istiyor.

GERİ ADIM ATMAYA NİYETİ YOK İDDİASI

İngiliz basınına yansıyan iddialara göre Prens Harry, ailesinin karısı Meghan Markle'a davranışları nedeniyle ondan özür dilemesini istiyor. Yine bu iddialara göre Harry'nin bu konuda geri adım atmaya da niyeti yok.

İLİŞKİLERİ GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR

Yıllardır İngiliz kraliyet ailesini yakından takip eden uzmanlara göre Harry ile ağabeyi William ve babası Charles arasındaki tüm ilişkiler Winfrey röportajından sonra bugüne kadar olduğu en kötü seviyeye geriledi. Üstelik bu gerilimin geri dönüşünün de çok zor olduğu ifade ediliyor.

İDDİALAR YENİLİR YUTULUR CİNSTEN DEĞİLDİ

İngiliz kraliyet ailesinin son dönemde yaşadığı çalkantıları masaya yatıran uzmanlar US Weekly'ye yaptıkları açıklamada Prens Harry'nin, kraliyet ailesinin üyelerinden eşi Meghan Markle'a davranışları yüzünden bir özür beklediğini ileri sürdü. Harry ile Meghan, Winfrey röportajında İngiliz kraliyet ailesi hakkında "yenilir yutulur cinsten olmayan" iddialar ortaya atmıştı. Bu iddialardan biri de Meghan Markle'ın uğradığı ırkçılıkla ilgiliydi.

ÇARPICI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Markle, oğlu Archie'ye hamileyken aile içinde onun ten rengi konusunda öngörüler ileri sürüldüğünü anlatmıştı. Markle, aile içinde geçirdiği dönemde ruhsal açıdan zor günler yaşadığını ve hatta hamileyken intiharı bile düşündüğünü anlatmıştı.

BABASI VE AĞABEYİYLE ARALARI KÖTÜ

Harry de bütün bu yaşananlar için ailesinden eşine bir özür talep ediyor. Onun bu kararından geri adım atmaya niyeti olmadığı da belirtiliyor. Bütün bu iddialar da ailedeki karışıklığın, özellikle de Harry ile William arasındaki gerilimin uzun süre düzelecek gibi görünmediğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Harry'den ailesine: Karım Meghan'dan özür dileyin

Meghan Markle, Prens Harry, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Harry'den ailesine: Karım Meghan'dan özür dileyin - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti         
17:38
Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü         
17:21
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak? Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak?         
16:42
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt         
16:28
Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü         
15:49
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi         
14:33
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 17:50:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Harry'den ailesine: Karım Meghan'dan özür dileyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei