Son Dakika › Dünya › Harry Potter'ın yazarından koronavirüs açıklaması - Son Dakika Dünya
Harry Potter'ın yazarından koronavirüs açıklaması
6 saat önce
İngiltere'nin İskoçya bölgesinde yaşayan ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling, koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösterdiğini söyledi.
İngiltere'nin İskoçya bölgesinde yaşayan ve Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling, koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösterdiğini söyledi. Doktor olan eşinin tavsiyeleriyle iyileştiğini belirtti.
Dünyanın en ünlü fantastik edebiyat eserlerinden Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, 2 haftadır koronavirüs belirtileri gösterdiğini açıkladı. Test yaptırmadığını belirten Rowling, doktor olan eşinin tavsiyesi üzerine nefes teknikleri uygulayarak tamamen iyileştiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:46 Kaynak: DHA
Son Dakika Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü Tottenhamlı futbolcu Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak