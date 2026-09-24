Harun Köybaşı'nın yarasayla şovu kötü bitti! Bir anda elini ısırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Harun Köybaşı'nın yarasayla şovu kötü bitti! Bir anda elini ısırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayvanlarla çektiği videolarla tanınan içerik üreticisi Harun Köybaşı, “taklacı güvercin” akımını bir yarasayla denemek istedi. Köybaşı'nın elindeki yarasayı havaya kaldırdığı sırada hayvan tarafından ısırıldığı anlar kameraya yansıdı.

Hayvanlarla yakın temas kurduğu içerikleriyle bilinen Harun Köybaşı, bu kez bir yarasayla çektiği görüntülerle dikkat çekti. Köybaşı, internette yayılan “taklacı güvercin” akımını yarasayla denemek isterken beklemediği bir durumla karşılaştı.

YARASA BİR ANDA ISIRDI

Görüntülerde Köybaşı'nın elinde tuttuğu yarasayı havaya kaldırdığı görülüyor. Ancak kısa süre sonra yarasa Köybaşı'nı ısırıyor. Isırılma anı da kameraya yansıyor.

GÖRÜNTÜLERİN NEREDE ÇEKİLDİĞİ NET DEĞİL

Videonun çekildiği yer kesin olarak bilinmiyor. Görüntülerde bulunan bir motosikletin plakası nedeniyle olayın Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor. Köybaşı'nın daha önce Endonezya'daki yarasa mağaralarını ziyaret ettiği bilinse de söz konusu videonun kesin çekim yeri doğrulanmış değil.

YARASA ISIRIĞINDA KUDUZ RİSKİ

Yarasayla doğrudan temas sağlık açısından da risk taşıyabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, yarasa ısırığı veya tırmalamasını kuduz açısından yüksek riskli temas kapsamında değerlendiriyor. Ancak Köybaşı'nın görüntülerdeki yarasadan herhangi bir hastalık kaptığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

MagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı
Otel sandıkları yerin kapısı açıldı Kamboçya’da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü Otel sandıkları yerin kapısı açıldı! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
09:36
Nereden nereye Dünya devi çimlerini satmaya başladı
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı
09:26
Bakan Şimşek’in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
09:04
Fon soruşturması derinleşiyor Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
08:58
Azerbaycan’dan dikkat çeken karar Okullarda başörtüsü yasağı
Azerbaycan'dan dikkat çeken karar! Okullarda başörtüsü yasağı
08:55
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı! 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada
08:40
Fransa maçı öncesi A Milli Takım’da Orkun Kökçü şoku
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 09:52:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Harun Köybaşı'nın yarasayla şovu kötü bitti! Bir anda elini ısırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei