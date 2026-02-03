Harut Torosoğlu, zorlu çocukluğu, kekemelikle mücadelesi ve kuyumculuktaki 47 yıllık emeğini anlattı - Son Dakika
Yaşam

Harut Torosoğlu, zorlu çocukluğu, kekemelikle mücadelesi ve kuyumculuktaki 47 yıllık emeğini anlattı

03.02.2026 15:55
Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan mücevher tasarımcısı Harut Torosoğlu, zor geçen çocukluk yıllarından Kapalıçarşı'daki 47 yıllık meslek hayatına uzanan yolculuğunu anlattı. Kekemelikle mücadelesini, çalışarak büyümek zorunda kaldığını, pırlanta üretim süreçlerini ve sektördeki değişimi samimi sözlerle paylaştı.

Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programının bu haftaki konuğu, Kapalıçarşı'nın yaşayan ustalarından mücevher tasarımcısı Harut Torosoğlu oldu. Çocukluk yıllarından iş hayatına, kekemelikle mücadelesinden pırlanta sektörüne uzanan yolculuğunu anlatan Torosoğlu, hem özel hayatına hem de mesleğine dair çarpıcı ve samimi açıklamalarda bulundu.

"İLKOKUL BİTER BİTMEZ ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDIM, HAYATIM HEP MÜCADELEYLE GEÇTİ"

Zor bir çocukluk geçirdiğini anlatan Harut Torosoğlu, ilkokulu bitirdiği günün ertesi sabahı çalışmaya başladığını söyledi. Üç yaşında kekeme olduğunu belirten Torosoğlu, bu durumun hayatını derinden etkilediğini ifade etti. Kekemeliğini yenebilmek için Samatya pazarında ayakkabı sattığını anlatan Torosoğlu, "Konuşmam düzelsin diye insanların içine girdim. Yanımda yabancı biri olduğunda hâlâ akıcı konuşamıyorum" dedi. Hayatı boyunca hep bir yarışın içinde olduğunu vurgulayan usta tasarımcı, "Yaşım 59'a geldi, ne anladın dersen çalışmaktan başka bildiğim bir şey yok" sözleriyle duygulandırdı. Çocukluğunda istediği bisikleti alamadığını söyleyen Torosoğlu, "O zaman yapamadığım için şimdi de istemiyorum" diyerek hayatındaki eksikliklere dikkat çekti.

Harut Torosoğlu, zorlu çocukluğu, kekemelikle mücadelesi ve kuyumculuktaki 47 yıllık emeğini anlattı

"KAPALIÇARŞI'DA 47 YILLIK BİR ADIMIZ VAR, HER ŞEY ÇİZİMLE BAŞLIYOR"

Mesleğe bakışını anlatan Torosoğlu, okumayı sevmediği için kuyumcu olduğunu söylerken, işine olan tutkusunun altını çizdi. Kapalıçarşı'da 47 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını belirten Torosoğlu, üretimde kopyaya kesinlikle yer vermediklerini vurguladı. "Başkasının yaptığı bir ürünü alıp üzerinde oynama yapmıyoruz, her şey tamamen çizime dayalı" diyen Torosoğlu, ortalama bir yüzüğün üretiminin üç haftayı bulduğunu ifade etti. Uluslararası sertifika verdiklerini de belirten deneyimli isim, gerçek pırlanta ile CVD pırlantanın aletler olmadan ayırt edilmesinin neredeyse imkânsız olduğunu söyledi. Alım gücünün düşmesiyle CVD pırlantanın son dört yıldır daha fazla tercih edildiğini de sözlerine ekledi.

"KENDİM İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPAMADIM, HEP KENDİMDEN ÖDÜN VERDİM"

Özel hayatına dair de içten açıklamalarda bulunan Harut Torosoğlu, hayatı boyunca hep işine odaklandığını ve kendisi için zaman ayıramadığını dile getirdi. Kekemeliğinin tedavisine bile vakit ayıramadığını söyleyen Torosoğlu, müşteriyle konuşamamaktan uzun yıllar korktuğunu ifade etti. Hayatındaki dönüm noktasının askerlik sonrası olduğunu belirten usta tasarımcı, Amerika'ya yerleşmenin çocukluk hayali olduğunu da ilk kez paylaştı. Günümüzde yerli alıcının daha revaçta olduğunu belirten Torosoğlu, "Türkiye'de azınlığım diye hiçbir zaman ikinci plana atılmadım, hatta bazı ortamlarda el üstünde tutuldum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Harut Torosoğlu'nun samimi itirafları, Haber Bahane programında hem mesleki birikimin hem de zorlu bir hayat hikâyesinin ekranlara yansımasına sahne oldu.

