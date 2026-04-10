Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

“Konuşanlar” programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, özel hayatında önemli bir adım attı. Kaya, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Duygu Karabaş ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Basına kapalı şekilde gerçekleşen törenin detayları ise sonradan ortaya çıktı.

SESSİZ SEDASIZ NİŞAN

Ortaköy’deki Feriye’de düzenlenen nişan törenine çiftin sadece yakın çevresi katıldı. Gözlerden uzak gerçekleşen organizasyon uzun süre gündeme gelmezken, sonrasında kulislere yansıyan bilgiler dikkat çekti.

100 BİN DOLARLIK SAAT İDDİASI

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Hasan Can Kaya’nın nişanlısına yaklaşık 100 bin dolar değerinde Patek Philippe marka bir saat hediye ettiği öne sürüldü. Kısa sürede yayılan bu iddia, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

“HUZURUNU BOZMAK İSTEMİYORUM” DEMİŞTİ

Öte yandan Hasan Can Kaya, daha önce yaptığı açıklamada nişanlısının göz önünde biri olmadığını vurgulayarak, “Çok düzgün bir hayatı var, huzurunu bozmak istemiyorum” sözleriyle özel hayatını koruma konusundaki hassasiyetini dile getirmişti.