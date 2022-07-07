Hasan Dağı'nda dron ile orman denetimi

AKSARAY'da jandarma ekipleri Hasan Dağı'ndaki ormanda olası bir yangına karşı önlem amacıyla dronla kontrol yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Hasan Dağı'ndaki ormanda devriye görevi yapan ekipler, dron ile havadan kontrol gerçekleştirdi.Orman muhafaza memuru Fevzi Altuntaş, "Hasan Dağı eteklerinde ormanlık alan yangınlarına karşı jandarma ekiplerimizle beraber dron ile denetim yapıyoruz. Kurban Bayramı boyunca da bölgede denetimlerimiz sürecek" dedi. ?
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