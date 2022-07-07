İl Jandarma Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Hasan Dağı'ndaki ormanda devriye görevi yapan ekipler, dron ile havadan kontrol gerçekleştirdi.Orman muhafaza memuru Fevzi Altuntaş, "Hasan Dağı eteklerinde ormanlık alan yangınlarına karşı jandarma ekiplerimizle beraber dron ile denetim yapıyoruz. Kurban Bayramı boyunca da bölgede denetimlerimiz sürecek" dedi. ?

Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Hasan Dağı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hasan Dağı'nda dron ile orman denetimi - Son Dakika

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