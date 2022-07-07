Hasan Dağı'nda dron ile orman denetimi - Son Dakika
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Hasan Dağı'nda dron ile orman denetimi

07.07.2022 14:48
Hasan Dağı'nda dron ile orman denetimi

AKSARAY'da jandarma ekipleri Hasan Dağı'ndaki ormanda olası bir yangına karşı önlem amacıyla dronla kontrol yaptı.

AKSARAY'da jandarma ekipleri Hasan Dağı'ndaki ormanda olası bir yangına karşı önlem amacıyla dronla kontrol yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Hasan Dağı'ndaki ormanda devriye görevi yapan ekipler, dron ile havadan kontrol gerçekleştirdi.Orman muhafaza memuru Fevzi Altuntaş, "Hasan Dağı eteklerinde ormanlık alan yangınlarına karşı jandarma ekiplerimizle beraber dron ile denetim yapıyoruz. Kurban Bayramı boyunca da bölgede denetimlerimiz sürecek" dedi. ?


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Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Hasan Dağı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasan Dağı'nda dron ile orman denetimi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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