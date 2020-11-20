Hasan Yıldırım: "Sektörde yeniliklerin önünü açmak istiyoruz" - Son Dakika

Hasan Yıldırım: "Sektörde yeniliklerin önünü açmak istiyoruz"

20.11.2020 10:02
Hasan Yıldırım:

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2008 yılında kurulan akredite laboratuvarları ile yeniliklerin önünü açmak istediklerinin altını çizerek, "Laboratuvarımızda sürekli gelişim ilkesi ile yaptığımız işte inovasyonun önünü açmak hedefindeyiz" dedi.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2008 yılında kurulan akredite laboratuvarları ile yeniliklerin önünü açmak istediklerinin altını çizerek, "Laboratuvarımızda sürekli gelişim ilkesi ile yaptığımız işte inovasyonun önünü açmak hedefindeyiz" dedi.

Yıldırım, bir açıklama yaparak, firma bünyesinde faaliyet gösteren laboratuarla ilgili bilgiler verdi. 12 yıldır hizmet veren Yılbor Boru Akredite Laboratuvarının 7 kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Yıldırım, "Türk Akreditasyon Kurumu tarafından laboratuvarımızın teknik yeterliliği ve yönetim sistemi denetlenmiş olup, TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarını sağladığımız tespit edildiğinden toplam 12 parametreden akredite edildik. Bölgede plastik boru ve ek parça analizleri yapıp TÜRKAK'tan akredite olan ilk laboratuvarız. Laboratuvarımızda; polietilen (PE) ham madde, boru ve ek parça, polipropilen (PPR) ham madde, boru ve ek parça, polivinil klorür (PVC) atık su boru ve ek parça, polivinil klorür (PVC) temiz su borusu analizleri yapılmaktadır" dedi.

"Özel sektör ve kamuya hizmet veriyoruz"

Laboratuvarda hem özel sektöre hem de kamuya hizmet verdiklerini belirten Yıldırım, "Özel sektörde müteahhitlere, plastik boru ve ek parça üreticilerine, kamuda ise İller Bankası, Devlet Su İşleri, belediyeler, il özel idareleri, üniversitelere hizmet verilmekte ve iş ortaklığı yapılmaktadır. Kamu kurumlarının vatandaşa hizmet vermek adına aldıkları plastik boru ve ek parçaların laboratuvarımıza test için gelmesi ile birlikte ilgili TSE ve ISO standartlarına uygun olup olmadığına bakılarak, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerimize dikkat ederek analiz yapıp akredite deney raporu düzenleniyor" diye konuştu.

"Sektörde yeniliklerin önünü açmak istiyoruz"

Hedeflerini de açıklayan Yıldırım, "Laboratuvarımızda sürekli gelişim ilkesi ile yaptığımız işte inovasyon sağlayarak sektörümüzün önünü açmak hedefindeyiz. Hem giriş kalite kontrol hem proses hem de çıkış kalite kontrol ile üretim hatalarını en aza indirmek istiyoruz. Müşteri memnuniyet seviyesini, verdiğimiz hizmetlerin zamanında gerçekleşme oranını en üst seviyede tutarak sektörümüze en iyi şekilde hizmet etmek için ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Hasan Yıldırım: Sektörde yeniliklerin önünü açmak istiyoruz
Hasan Yıldırım: Sektörde yeniliklerin önünü açmak istiyoruz

Türk Akreditasyon Kurumu, Yönetim Kurulu, Hasan Yıldırım, İstihdam, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hasan Yıldırım: 'Sektörde yeniliklerin önünü açmak istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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