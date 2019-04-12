Son Dakika Haberleri: Hasar Verilen Otomobilden Alevler Yükseldi

Hasar Verilen Otomobilden Alevler Yükseldi

52 dakika önce

Hasar verilen otomobilden alevler yükseldiGAZİANTEP - Gaziantep'te park halindeki bir otomobilin önce camları kırıldı.

Hasar verilen otomobilden alevler yükseldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te park halindeki bir otomobilin önce camları kırıldı. Kaportasına hasar verilen otomobilden alevler yükseldi. Söndürülen otomobilin içerisinden kaya parçası ve plastik bidon içerisinde benzin de çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdulkadir Aksu Bulvarı Rasaf yolu üzerinde park halinde bulunan 33 NK 505 plakalı otomobile önce kaya parçası ile hasar verildi. Kaportası hasar gören ve camları kırılan otomobilden bir süre sonra alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sündürülen otomobil tamamen yanmaktan kurtarıldı. Otomobilin şoför mahallinde bir kaya parçası bulunurken yanındaki koltuğun önünde ise plastik bidon içerisinde bir miktar benzin bulundu.
Yapılan ilk incelemelerde otomobilin sahibine ulaşılamazken, sebebi bilinmeyen olayın fail yada faillerinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 01:51 Kaynak: İHA
Gaziantep, 3. Sayfa
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