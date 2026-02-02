Haseke'de Bekleyiş Sürüyor - Son Dakika
Haseke'de Bekleyiş Sürüyor

02.02.2026 11:31
Suriye İçişleri Bakanlığı güçleri, YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye girmek için bekliyor.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin, ateşkes anlaşması kapsamında terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke kentine girmek için bekleyişi devam ediyor.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Haseke kent merkezine girmesi beklenen Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçler, Şeddadi kentinde toplanmış durumda.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında Haseke'ye giriş konusunda kesin mutabakat sağlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçlerin bölgeye hareket etmesi bekleniyor.

Şeddadi'de bekleyiş sürerken, İçişleri Bakanlığı güçlerinin Haseke'ye ne zaman gireceği ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan terör örgütü YPG'nin Haseke'de bu sabah başlattığı sokağa çıkma yasağı ise sürüyor.

Kentteki belirsizlik sürerken, Haseke semalarında ise Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları zaman zaman uçuş gerçekleştiriyor.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 30 Ocak'ta imzalanan ateşkes ve genişletilmiş entegrasyon anlaşması kapsamında Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçlerin Haseke'ye gireceği duyurulmuştu.

Taraflar arasındaki anlaşmada, Haseke kent merkezindeki kamu kurumlarının Şam yönetimine bağlı devlet kurumlarıyla entegrasyonunun yapılacağı ve buradaki çalışanların kadroyu geçirileceği bildirilmişti.

Haseke'ye girecek güçlerin misyonu, burada ne kadar ve ne şekilde kalacağı konusunda ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

