Hasköy\'de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hasköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Hasköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen devriye faaliyeti sırasında şüphelenilerek kimlik sorgulaması yapılan G.Ö. isimli şahsın, "bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs 13 Ocak 2026 tarihinde gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 14 Ocak 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen G.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 4 yıl 2 ay hapis cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ