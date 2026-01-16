Hasret Aydın Yeni Okulunda İlk Karnesini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hasret Aydın Yeni Okulunda İlk Karnesini Aldı

16.01.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tek öğrenci olarak eğitim gören Hasret Aydın, yeni okulunda ilk karnesini almanın mutluluğunu yaşadı.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki mezrada üç yıl boyunca "okulun tek öğrencisi" olarak eğitim gören 10 yaşındaki Hasret Aydın, yeni okulunda ilk karnesini aldı.

İlçeye 78 kilometre uzaklıktaki Dağseven Mahallesi'ne bağlı Yaşlıdal mezrasındaki okulda 3 yıl boyunca tek başına eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Aydın, bu yıl ailesinin merkez İpekyolu ilçesine taşınmasıyla Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu'na nakil oldu.

Yeni okulunda öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla bir dönemi bitiren 10 yaşındaki Aydın, sınıftaki arkadaşlarıyla ilk kez karne almanın mutluluğunu yaşadı.

"Tatilde kitap okuyacağım"

Aydın, AA muhabirine, bu yıl arkadaşlarıyla karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Okulda güzel vakit geçirdiğini belirten Aydın, "Sınıfta arkadaşlarımla olmaktan ve onlarla birlikte karne almaktan mutluyum. Birinci dönemi bitirdik. Arkadaşlarımı seviyorum, birlikte oyun oynuyoruz. Tatilde kitap okuyacağım, ders çalışacağım, anneme yardım edeceğim ve arkadaşlarımın evine gidip oyun oynayacağım. Öğretmenimi ve okulumu özleyeceğim." diye konuştu.

"Hasret, şu an çok mutlu"

Okulun rehber öğretmeni Şakir Erzen de "Hasret kızımız, okulumuzda birinci dönemini bitirdi. Hasret, bildiğiniz gibi daha önceki okulunda tek öğrenciydi ve sosyalleşme ile ilgili ihtiyaçları vardı. Okulumuza geldikten sonra gayet iyi bir uyum sağladı. Derslerinde ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde iyi bir ilerleme gerçekleştirdi. Biz de kendisine destek sağlıyoruz. Hasret, şu an çok mutlu, karnesini de aldı. İnşallah ikinci dönem tekrardan birlikte eğitime devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Aydın Yeni, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasret Aydın Yeni Okulunda İlk Karnesini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:40:35. #7.11#
SON DAKİKA: Hasret Aydın Yeni Okulunda İlk Karnesini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.