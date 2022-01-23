Hastaneye kaldırılan eski Malezya Başbakanı Mahathir ailesi ile iletişim kurdu - Son Dakika

Dün hastaneye kaldırılan eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ailesi ile iletişim kurmaya başladığı bildirildi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Mahathir'in kızı Datin Paduka Marina Mahathir, yaptığı açıklamada, kalp sorunu nedeniyle Ulusal Kalp Enstitüsü'ne kaldırılan babasının tedaviye olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Mahathir'in hızla iyileşmesi için dua eden herkese teşekkürlerini ileten Marina, babasının durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Babası ile iletişim kurma fırsatı bulduğunu aktaran Marina, "Halkın doğrulanmamış kaynaklar tarafından yayılan söylentileri görmezden geleceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Marina, ara ara babasının sağlık durumuna ilişkin Ulusal Kalp Enstitüsünün ve ailesinin resmi açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Mahathir Muhammed, 22 Ocak'ta bir ay içinde 3. defa hastaneye kaldırılmıştı.

Mahathir'in sözcüsü, 96 yaşındaki eski Başbakanın kalp rahatsızlığı nedeniyle Ulusal Kalp Enstitüsüne kaldırıldığını, bunun son 1 ay içinde 3. kez olduğunu söylemişti.

Daha önce 2 defa koroner baypas ameliyatı geçirmesine rağmen 2018'deki seçimleri kazanarak göreve gelen Mahathir, 22 ay sonra hükümet içi anlaşmazlık nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

En son görev yaptığı 2020'de dünyanın en yaşlı başbakanı olan Mahathir, 7 Ocak'ta da aynı hastanede 6 gün tedavi görmüştü.