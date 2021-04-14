Geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Y.Ö'nün yakınları, hastaları ile ilgilenilmediği gerekçesi ile sağlık çalışanlarına saldırıp, altı güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.
Hastaneyi birbirine katan 2'siu kadın 9 kişi tıbbı malzemelere de zarar verdi. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sevk esnasında şüpheli kadının "Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük. Hiç utanmıyorum" demesiyse hayrete düşürdü.
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › 3. Sayfa › Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük - Son Dakika