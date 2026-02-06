Hatay'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Etkinliği - Son Dakika
Hatay'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Etkinliği

06.02.2026 06:16
Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde sessiz yürüyüş ve anma programları düzenlendi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için afetin üçüncü yıl dönümünde "sessiz yürüyüş" yapıldı.

Valilik koordinesinde organize edilen anma programı Atatürk Caddesi'nde başladı.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatayspor Başkanı Ethem Çakır ve teknik direktörü Bekir İrtegün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar bir araya geldi.

Kalabalık grup, "sessiz yürüyüş" adı altında Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunan katılımcılar, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

3 semavi dinin temsilcileri dua okudu

Anma programı kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil atılan etkinlikte bazı vatandaşlar, depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

İskenderun

İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saat 04.17'de anma programı yapıldı.

Kaymakamlık koordinesindeki programa katılanlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Programda, 3 semavi dinin temsilcileri yan yana dua etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, anmaya katılanlara çorba ikramında bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Hatay, Son Dakika

