Hatay'da alevlere teslim olan hurdalık alandaki yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangın; Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde hurda eşyaların bulunduğu alanda yaşandı. Alevlerin kısa sürede yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › Hatay'da Hurdalıkta Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?