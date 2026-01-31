Hatay'da patlamayla birlikte çöken istinat duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi. Olay yerinde insan olup olmadığını araştırmak için arama çalışması başlatıldı.
Olay, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleden geçen tren yolu hattının istinat duvarı bilinmeyen nedenle yaşanan patlamayla çöktü. Çökme sonrası park halindeki araçların istinat duvarı ve kayalar devrildi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?