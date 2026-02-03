Hatay\'da Kamyonet Yandı

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan kamyonet alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi. - HATAY