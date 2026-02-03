Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan kamyonet alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Kamyonet Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?