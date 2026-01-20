HATAY'da bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi'nde bir konteynerde çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Konteyner Yangını: Ekipler Müdahale Etti - Son Dakika
