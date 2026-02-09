Hatay'da okuldaki kursta güreşle tanışan öğrenciler şampiyonalara hazırlanıyor - Son Dakika
Hatay'da okuldaki kursta güreşle tanışan öğrenciler şampiyonalara hazırlanıyor

09.02.2026 11:18
Hatay'ın Payas ilçesindeki Şehit Yener Çevik İlkokulu'nun bodrumunda oluşturulan salonda güreş eğitimi alan öğrenciler, şampiyonalarda milli formayla yarışacakları günün hayaliyle antrenman yapıyor.

Halk Eğitimi Merkezince çocukların derslerinden kalan vakitlerinde spor yapmaları için 2021 yılında Fatih Ortaokulunun salonunda güreş kursu başlatıldı.

Çevredeki ilk ve ortaokul ile liselerden öğrencilerin de katıldığı kurs, binanın 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle yarım kaldı.

Güreş eğitimi, çocukların spordan uzak kalmaması için Şehit Yener Çevik İlkokulunun bodrumunda oluşturulan salonda tekrar başladı.

Antrenör Hüseyin Can öncülüğündeki idmanlara, farklı yaş gruplarından 30 öğrenci katılıyor. Kursta hem depremlerin olumsuz etkilerinden uzaklaşan hem de spor yapan öğrenciler, gelecekte uluslararası turnuvalarda milli formayı giymeyi hedefiyle ter döküyor.

"Egzersiz yaparak sosyalleşiyorlar"

Antrenör Can, AA muhabirine, önceki yıllarda kursta eğitim alan sporcuların Avrupa ve Balkan şampiyonalarına katılma fırsatı yakaladığını söyledi.

Yeniden sporcu yetiştirme hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Can, "Depremde burada büyük bir yıkım oldu, insanlar ailelerini kaybetti. Sporun birleştirici ve sosyolojik gücü var. Burada öğrencilerimiz hem egzersiz yaparak sosyalleşiyorlar hem de depremin izlerini bir nebze de olsa azaltmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Can, güreşçi adaylarını büyük kulüplere kazandırmayı istediklerini anlattı.

"Avrupa şampiyonu olmak istiyorum"

Payas Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Muhammet Şahin Aydın Alp, okulun ardından antrenmana katıldığını belirtti.

Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığını ifade eden Muhammet, "İdmana severek geliyor, Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Allah'ın izniyle Türkiye şampiyonasında da birinci olacağız. Ondan sonra da Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandıracağım. İlk defa katılacağımdan dolayı çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden 16 yaşındaki Hilal Sağlam da ilk hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Türkiye Şampiyonası'ndan sonra Zafer Turnuvası'nda derece yapıp Avrupa şampiyonasına gitmeyi düşünüyorum." dedi.

15 yaşındaki Asi Eriş ise kurs sayesinde tanıştığı güreşi 5 yıldır sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

