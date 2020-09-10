Hatay'da orman yangını - Son Dakika

Hatay'da orman yangını

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Şenköy Mahallesinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Mahallelinin haber vermesi üzerine, Hatay Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri anında müdahale ederek kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.