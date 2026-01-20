Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan otomobildeki yangını itfaiye söndürdü.
Yangın; Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı, park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › Hatay'da Otomobil Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
