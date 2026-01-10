Hatay'da Park Halindeki Otomobil Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hatay'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Hatay\'da Park Halindeki Otomobil Yandı
10.01.2026 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun'da park halindeki otomobilin yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'da park halindeyken yanmaya başlayan otomobilde çıkan yangını itfaiyeye söndürdü.

Yangın; İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan Tofaş marka otomobilin iç kısmından alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Alevler, aracı sarmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında otomobilde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İskenderun, Otomobil, 3-sayfa, İtfaiye, Hatay, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hatay'da Park Halindeki Otomobil Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunun YPG’den temizlediği Eşrefiyye böyle görüntülendi Suriye ordusunun YPG'den temizlediği Eşrefiyye böyle görüntülendi
Futbol dünyasını yıkan haber: 38 yaşında hayatını kaybetti Futbol dünyasını yıkan haber: 38 yaşında hayatını kaybetti
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
Mekke’de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye’deki evime yaptıracağım Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime yaptıracağım
Diyanet’ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe İşte şartlar Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar
Üniversite öğrencisi kız ’’Beni çarşıya bırak’’ dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu Üniversite öğrencisi kız ''Beni çarşıya bırak'' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
07:22
Operasyon YPG’yi böldü İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 09:47:51. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Park Halindeki Otomobil Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.