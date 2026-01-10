Hatay\'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Hatay'da park halindeyken yanmaya başlayan otomobilde çıkan yangını itfaiyeye söndürdü.
Yangın; İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan Tofaş marka otomobilin iç kısmından alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Alevler, aracı sarmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında otomobilde hasar oluştu. - HATAY
