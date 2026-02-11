Hatay'da 'Riskli Alan' İlanlarına Tepki

(HATAY) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Hatay merkezinde "riskli alan" ilan edilen bir ilkokulun önünden iktidara seslendi. Aslan, "Burada halka resmen 'Yaşamayın' deniyor. Riskli alan ilanları, depremzedelerin göç etmek dışında bir seçenekleri kalmasın diye kıyasıya bir uğraş… Hataylılar bunu hak etmiyor, depremzedeler bunu hak etmiyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Aslan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılını Hatay'da geçirdi.

Hatay merkezde Cemalettin Tınastepe İlkokulu'nda incelemelerde bulunan ve ardından okul önünde bir açıklama yapan Aslan, özellikle Hatay'da kalmaya devam eden depremzedelerin de göç etmelerine neden olacak "riskli alan" ilanlarına gönderme yaptı.

Önünde bulunduğu okulun da riskli alan ilan edildiğini hatırlatan Aslan, hemen okulun yanında devam eden inşaatları da gösterdi. Aslan, "Merkezde bulunan Cemalettin Tınastepe İlkokulunun tam önündeyiz. Bakın burası okul ve çocuklar burada sabahtan akşama kadar ders görüyorlar. Sesi duyuyorsunuz ve burası çok merkezi bir yer. Bu merkezi yer şu anda riskli alan ilan edilmiş, bir kısmı da rezerv alan ilan edilmiş. Burayı tamamıyla boşaltmak istiyorlar. İnsanları buradan çıkartıp acaba buraya kimleri dolduracaklar? Bununla ilgili hiç kimsenin bir bilgisi yok" diye konuştu.

"Aldığımız duyumlar burada yeniden çok lüks konutlar inşa edileceği yönünde"

Çevrede devam eden inşaatları ekrana yansıtan Aslan, "Eğer riskli alansa bu alanlar, buranın yeşil alana dönüştürülmesi lazım. Burada yapı yapılmaması lazım. Ama aldığımız duyumlar burada yeniden çok lüks konutlar inşa edileceği yönünde" ifadelerini kullandı.

Halkın göç etmesi için her türlü imkanın seferber edildiğini öne süren ve okul yolunu gösteren Aslan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız bu yağmurun altında, bu soğukta şu gördüğünüz yolu aşıp okullarına varmak zorunda kalıyorlar. Geldikleri yollara bakın, arabaların gidiş halini bir görün. Üç yıl geçti, üç yıl çok uzun bir süre. Hele de kamusal alanları düzenlemek, okul, hastane gibi alanların çevresini yapılandırmak ve vatandaş için güvene almak adına… Çok üzücü, burada halka resmen 'Yaşamayın' deniyor. 2023'ten bu yana defalarca Hatay başta olmak üzere depremin yıkıma uğrattığı illere gittik. Hepsinde aynı şeyi görüyoruz. Riskli alan ilanları, depremzedelerin göç etmek dışında bir seçenekleri kalmasın diye kıyasıya bir uğraş. Hataylılar bunu hak etmiyor, depremzedeler bunu hak etmiyor. O yüzden bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız."