Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Hatay\'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı
22.11.2025 16:44  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay\'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı
Haber Videosu

Hatay'da 7 katlı apartmanın en alt katında bulunan galeride çıkan yangında yanarak can veren erkek şahsın geçmiş dönemde Belen İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Volkan Cansever olduğu ortaya çıktı.

Dün, Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yer alan 7 katlı apartmanın en alt katında bulunan oto galeride nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

2 KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sonrası iş yerinden çıkan dumanları apartmanın içerisini sardı. Yangında; alevler arasında kalan 2 kişi yanarak can verdi. Dumandan etkilenen 14 kişi ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

ALEVLERİN ARASINDA CAN VEREN KİŞİNİN EMNİYET MÜDÜRÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden 2 kişiden erkek şahsın eski Belen Emniyet Müdürü Volkan Cansever olduğu ortaya çıktı. Yaşamını yitiren kadının kimliğinin tespiti için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cansever, Güvenlik, 3-sayfa, Belen, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’daki kazancını katladı Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
Evinize hiçbir şekilde sokmayın Bakkalda bile satılıyor, kutusunu açar açmaz ölüm saçıyor Evinize hiçbir şekilde sokmayın! Bakkalda bile satılıyor, kutusunu açar açmaz ölüm saçıyor
Bakan Yerlikaya: 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattık Bakan Yerlikaya: 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattık
Pakistan’da fabrikada patlama: 18 ölü, 21 yaralı Pakistan'da fabrikada patlama: 18 ölü, 21 yaralı
İfşalar dur durak bilmiyor Eski yönetmeni Şahin Yiğit, Evrim Akın’a ateş püskürdü İfşalar dur durak bilmiyor! Eski yönetmeni Şahin Yiğit, Evrim Akın'a ateş püskürdü
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay İlk ölümcül vukuatları değilmiş Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş
İki şehir, onlarca mağdur Hepsi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu İki şehir, onlarca mağdur! Hepsi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Skandal iddia Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış

17:22
Mert Hakan’dan sürpriz paylaşım Kerem detayı dikkat çekti
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti
17:04
Fenerbahçe’ye Merih Demiral transferinde şok engel
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel
16:23
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi Bu sözler çok konuşulur
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
15:59
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
15:55
Kadro dışı kalan Cenk Tosun’a büyük şok
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok
14:49
İçişleri’nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel’den ilk tepki
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
14:49
G20 Liderler Zirvesi’ne Bakan Şimşek’in uyarısı damga vurdu
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu
14:19
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2025 17:37:02. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.