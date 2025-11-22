Hatay\'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Dün, Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yer alan 7 katlı apartmanın en alt katında bulunan oto galeride nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

2 KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sonrası iş yerinden çıkan dumanları apartmanın içerisini sardı. Yangında; alevler arasında kalan 2 kişi yanarak can verdi. Dumandan etkilenen 14 kişi ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

ALEVLERİN ARASINDA CAN VEREN KİŞİNİN EMNİYET MÜDÜRÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden 2 kişiden erkek şahsın eski Belen Emniyet Müdürü Volkan Cansever olduğu ortaya çıktı. Yaşamını yitiren kadının kimliğinin tespiti için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.