Hatay'daki Deprem Anıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hatay'daki Deprem Anıları

Hatay\'daki Deprem Anıları
05.02.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmail Aslan, 6 Şubat 2023 depremini unutamıyor; o anları her yıl tekrar yaşıyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlere çalıştığı sırada yakalanan ve kaçış anı güvenlik kamerasınca kaydedilen İsmail Aslan, aradan geçen 3 yıla rağmen o günü unutamıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Altınözü Belediyesinin hizmet binasındaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde iki personelin sarsıntıyla kendilerini güçlükle dışarı atmaları yer alıyor.

"İlk başta olayın Altınözü'nden ibaret olduğunu düşündük"

Görüntüde yer alanlardan Altınözü Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı İsmail Aslan (24), AA muhabirine, o anları aradan geçen 3 yıla rağmen hiç unutamadığını söyledi.

Depremlere masasında çalıştığı sırada yakalandığını anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"O gece mesai arkadaşımla beraber görevdeydik. Birden sallantıyı hissetmeye başladık. İlk başta anlam veremedik, ardından da içimizden bir ses dışarı çıkmamız gerektiğini söyledi. Dışarı çıkacağımız sırada sallantı artmaya başladı. Kendimi duvara yasladım ve mesai arkadaşıma seslendim. Elektrikler gitti, kapıyı açarak dışarı çıktık."

Aslan, bina dışına çıktıklarında da panik ortamıyla karşılaştıklarını dile getirdi.

O anların halen gözünün önünde olduğunu anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Birden karanlık gecenin sessizliği çığlıklara büründü. Her yerden çığlıklar yükselmeye başladı. İlk başta olayın Altınözü'nden ibaret olduğunu düşündük, sonradan Antakya ve diğer illerimizde de olduğunu fark ettik. Depremin her seneidevriyesinde o görüntüleri izliyorum ve gözlerim doluyor çok farklı bir gündü."

Aslan, afetin ardından kentte sosyal destek projeleri yürüterek depremzedelere katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

İsmail Aslan, Deprem, Güncel, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'daki Deprem Anıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile “KAAN“ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile "KAAN" ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:13:14. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'daki Deprem Anıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.