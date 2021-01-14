Hatay Valiliği, ASELSAN tarafından kentte kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin (İKAS) rutin bakım çalışmaları kapsamında ay sonuna kadar olası ses denemesi anonsları yapılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde kurulan İkaz Alarm Sistemi'nin (İKAS) ASELSAN tarafından rutin bakım, onarım ve güncelleme çalışmaları başlamıştır. Ay sonuna kadar devam edecek çalışmalarda olası ses denemesi anonsları gerçekleştirilecektir."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay Valiliği'nden alarm sistemi duyurusu yapıldı - Son Dakika