Hatayspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor'da hafta içi yapılan idmanda sol ön üst adalesinden zorlanmadan dolayı sakatlanan Helder Barbosa ve sarı kart cezalısı Strahil Popov Balıkesirspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

Hatayspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı