Hatayspor, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Hatayspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sabah antrenmanında 4'e 2 top kapma ve pas drili çalışması gerçekleştiren Hataysporlu futbolcuların antrenmandaki hırslı halleri dikkat çekti. Ligde henüz galibiyet alamayan Hatayspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
