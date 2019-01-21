Hava Almak İçin Çıktığı Balkondan Düşüp, Ağır Yaralandı
2 saat önce
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2'nci kattaki evinde hava almak için çıktığı balkondan düşen Türker Özen (43), ağır yaralandı.
KARABÜK'ün Safranbolu
ilçesinde, 2'nci kattaki evinde hava almak için çıktığı balkondan düşen Türker Özen (43), ağır yaralandı.
?Olay, dün gece saatlerinde Bağlarbaşı
Mahallesi Cebeci Sokak'taki 3 katlı evde meydana geldi. Demir- çelik işçisi Türker Özen, 2'nci kattaki evinde, hava almak için balkona çıktı. Demir korkulukların bulunduğu balkonda dengesini kaybeden Türker Özen, beton zemine düştü. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Özen, ambulansla Karabük
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türker Özen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. - K
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:33 Kaynak: DHA
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