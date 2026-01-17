Hava Kuvvetleri Toplantısı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen toplantıya Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı. Toplantıda devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.