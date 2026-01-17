Hava Kuvvetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda icra edilen toplantıya Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.
Toplantıda devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. - ANKARA
