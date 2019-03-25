Son Dakika Haberleri: Havadan Fotoğraflarla//yarı Batık Geminin Sökümü İçin Deniz Üzerine Vinç Kuruldu

Havadan Fotoğraflarla//yarı Batık Geminin Sökümü İçin Deniz Üzerine Vinç Kuruldu

14 dakika önce

2017 yılından bu yana Zeytinburnu sahilinde yarı batık halde bekleyen Bereket adlı kuru yük gemisini söküm işlemleri başladı.

Havadan Fotoğraflarla//yarı Batık Geminin Sökümü İçin Deniz Üzerine Vinç Kuruldu, System.String[]
2017 yılından bu yana Zeytinburnu sahilinde yarı batık halde bekleyen Bereket adlı kuru yük gemisini söküm işlemleri başladı. Söküm işlemi alana getirilen bir yüzer vinç ve dalgıçlar tarafından yapılıyor.

Zeytinburnu sahilinde 2 yılı aşkın bir süredir yarı batık halde bekleyen 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğunda "Bereket" adlı kuru yük gemisinin söküm işlemlerine başlandı. Yarı batık geminin yanına getirilen yüzer vinç, dalgıçların su altında kaynakla kestiği parçaları yukarı çıkarıyor. Çalışmalar sırasında herhangi bir deniz kirliliği yaşanmaması için tiziz bir çalışma yürütülüyor.

Zeytinburnu sahilde demirli olarak bulunan "Bereket" adlı kuru yük gemisi 28 Ocak 2017 tarihinde su alarak hızlı bir şekilde batmıştı. Yapılan incelemede üzerinde personel bulunmayan geminin uzun süredir bulunduğu yerde beklediği ortaya çıkmıştı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:50 Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk: Tesla Araçların Fiyatları Yüzde 3 Yükselecek Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:04:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havadan Fotoğraflarla//yarı Batık Geminin Sökümü İçin Deniz Üzerine Vinç Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]