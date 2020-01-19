Havalı Silahlar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Havalı Silahlar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası sona erdi

17 dakika önce

Ankara'da düzenlenen Havalı Silahlar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Havalı Silahlar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Ankara'da düzenlenen Havalı Silahlar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada 12 kulüpten 54 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda tabanca müsabakaları P1 ve P2, tüfek müsabakaları ise R1, R2, R3, R4 ve R5 kategorilerinde yapıldı.

Müsabakaların sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, TBESF Genel Sekreteri Erhan Durukan ve Atıcılık Milli Takım Antrenörü Kadri Akgün takdim etti.

Havalı Silahlar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ise şöyle:

Erkekler

10 metre havalı tabanca (P1)

1. Taha Yasin Küşmüş (556 puan)

2. Korhan Yamaç (555 puan)

3. Murat Oğuz (551 puan)

10 metre havalı tüfek (R1)

1. Hakan Abakay (601,8 puan)

2. Mustafa Tuncel (575,6 puan)

3. Lokman Ataseven (566,7 puan)

Kadınlar

10 metre havalı tabanca (P2)

1. Ayşegül Pehlivanlar (561 puan)

2. Aysel Özgan (548 puan)

3. Gülay Uysal (528 puan)

10 metre havalı tüfek (R2)

1. Çağla Baş (610,8 puan)

2. Suzan Çevik (607,7 puan)

3. Pervin Ayli Yağız (586,3 puan)

Karışık

10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3)

1. Savaş Üstün (630 puan)

2. Erhan Çoşkuner (626,8 puan)

3. Çağla Baş (625,9 puan)

10 metre havalı tüfek ayakta karışık (R4)

1. Hakan Çevik (624,5 puan)

2. Salih Yurtalan (615,3 puan)

3. Tayyar Sinankılı (610,9 puan)

10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5)

1. Hakan Çevik (634,5 puan)

2. Tayyar Sinankılı (627, 8 puan)

3- Salih Yurtalan (615,2 puan)

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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