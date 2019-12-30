Havran'da "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Kursu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havran'da 'Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Kursu' - Son Dakika

Havran'da "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Kursu"

6 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde açılan ve 20 öğretmenin katıldığı "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Kursu" tamamlandı.

Havran'da

Balıkesir'in Havran ilçesinde açılan ve 20 öğretmenin katıldığı "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Kursu" tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Havran Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda özel bir simülasyon firması tarafından ücretsiz verilen "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Kursu" sona erdi.

Kursun tamamlanması dolayısıyla Havran Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Kursu başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifikaları Kaymakam Şeref Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve diğer davetliler tarafından verildi.

Ücret talep etmeden eğitim veren firmanın yetkililerine teşekkür Aydın, "Kursa katılan öğretmenlerimiz eğitimde yenilikleri takip ederek ve kendilerini geliştirmek üzere zaman ayırdılar. Kursu bitiren öğretmenlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Daha sonra kursa katılan öğretmenlere sertifikaları takdim edildi ve fotoğraf çektirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
01:02 Karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
00:54 Açlık grevindeki Filistinli tutuklunun sağlık durumu kötüleşti - Son Dakika
00:54 Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı - Son Dakika
00:45 Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret - Son Dakika
00:44 Hatay'da 'Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız' programı düzenlendi - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 01:07:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Havran'da "Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Kursu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]