Havza Devlet Hastanesi 2025'te 341 Bin Hastaya Hizmet Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Havza Devlet Hastanesi 2025'te 341 Bin Hastaya Hizmet Verdi

Havza Devlet Hastanesi 2025\'te 341 Bin Hastaya Hizmet Verdi
13.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Devlet Hastanesi, 2025'te 341 bin 238 hastaya sağlık hizmeti sundu, ameliyat sayısı arttı.

Havza Devlet Hastanesinde 2025 yılında 341 bin 238 hastaya hizmet verildiği bildirildi.

Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Keçeci, yaptığı açıklamada, hastanenin Havza'nın yanı sıra Kavak, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Suluova ve Merzifon ilçelerine de hizmet verdiğini söyledi.

Keçeci, 2025 yılında 337 bin 214 hastaya ayaktan, 4 bin 24 hastaya ise yatarak tedavi uygulandığını belirterek, "Bu süreçte 7 bin 661 hastaya ameliyat ve cerrahi işlem yapıldı. İkinci göz hekiminin atanmasıyla özellikle katarakt ameliyatlarında önemli artış sağlandı. Son iki ayda 234 katarakt ameliyatı gerçekleştirildi." dedi.

Hastanede ayrıca 2025 yılında 1355 endoskopi ve 738 kolonoskopi işlemi yapıldığını ifade eden Keçeci, bu hizmetlere ilçe dışından da yoğun talep olduğunu kaydetti.

2026 yılına yönelik planlamaların yapıldığını dile getiren Keçeci, nöroloji ve göğüs hastalıkları uzmanı talebinde bulunulduğunu, ayrıca yeni tıbbi cihazların temini için gerekli yazışmaların tamamlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Havza Devlet Hastanesi, Ameliyat, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Devlet Hastanesi 2025'te 341 Bin Hastaya Hizmet Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:57:37. #7.11#
SON DAKİKA: Havza Devlet Hastanesi 2025'te 341 Bin Hastaya Hizmet Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.