Havza Devlet Hastanesi 2025\'te 341 Bin Hastaya Hizmet Verdi

Havza Devlet Hastanesinde 2025 yılında 341 bin 238 hastaya hizmet verildiği bildirildi.

Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Keçeci, yaptığı açıklamada, hastanenin Havza'nın yanı sıra Kavak, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Suluova ve Merzifon ilçelerine de hizmet verdiğini söyledi.

Keçeci, 2025 yılında 337 bin 214 hastaya ayaktan, 4 bin 24 hastaya ise yatarak tedavi uygulandığını belirterek, "Bu süreçte 7 bin 661 hastaya ameliyat ve cerrahi işlem yapıldı. İkinci göz hekiminin atanmasıyla özellikle katarakt ameliyatlarında önemli artış sağlandı. Son iki ayda 234 katarakt ameliyatı gerçekleştirildi." dedi.

Hastanede ayrıca 2025 yılında 1355 endoskopi ve 738 kolonoskopi işlemi yapıldığını ifade eden Keçeci, bu hizmetlere ilçe dışından da yoğun talep olduğunu kaydetti.

2026 yılına yönelik planlamaların yapıldığını dile getiren Keçeci, nöroloji ve göğüs hastalıkları uzmanı talebinde bulunulduğunu, ayrıca yeni tıbbi cihazların temini için gerekli yazışmaların tamamlandığını sözlerine ekledi.