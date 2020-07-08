Havza Muhtarları Derneği istişare toplantısı - Son Dakika

Havza Muhtarları Derneği istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Ahmet Çavdar başkanlığında dernek lokalinde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Çavdar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir dernek lokalinin kapalı olduğunu, faaliyetlerine de tedbirler kapsamında ara verdiklerini belirterek, "Bölgemizde hasat başladı, çiftçilerimiz arazide çalışmamakta. Mahalle sakinlerimizi hasat sonrası anız yakılmaması konusunda uyaralım. Anızı yakmak ile hem toprağa hem canlılara zarar vermekteler." dedi.

Kurbanlık satışı yapacakların hayvanlarının evraklarını yanlarında bulundurmalarının da önem taşıdığını anlatan Çavdar, "Canlı hayvan pazarından kurbanlık alacak ve satacakların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları çok çok önemli. Havaların ısınması ile düğünlerde artış gözlenecek. Mahalle sakinlerimizi düğünlerde belirtilen tedbirlere uymaları konusunda uyaralım." diye konuştu.

Toplantıya katılan CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan da muhtarların hem devletin hem halkın mahallelerdeki en önemli temsilcisi olduğunu vurgulayarak, "Sizlerin yürüttüğü görev, ülkemiz adına çok büyük önem taşıyor. Devletimiz ile halkımız arasındaki en büyük köprü sizlersiniz." ifadesini kullandı.