Hayalini Gerçekleştiren İtfaiye Eri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hayalini Gerçekleştiren İtfaiye Eri

16.01.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Süleyman Şahin, 17 yıl su işinden sonra çocukluk hayali itfaiyeci oldu.

MESLEĞİNİ BIRAKIP, ÇOCUKLUK HAYALİ İTFAİYE ERİ OLDU: BU İŞ BENDE BİR TUTKU

MALATYA'da su ve kanalizasyon işinde uzun yıllar çalışan Süleyman Şahin (57) 17 yıl önce mesleğini bırakıp çocukluktan bu yana hayalini kurduğu itfaiye eri oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 17 yıldır çalışan Şahin, "Uzun yıllardır itfaiye personeli olarak severek işimi yapıyorum. Sayısız olaylara müdahale ettim. Bu iş bende bir tutku" dedi.

Malatya'da yaşayan 5 çocuk babası Süleyman Şahin, gençlik dönemlerinde o dönem belde olan Hanımınçiftliği'n'de su ve kanalizasyon işlerinde çalışmaya başladı. Uzun yıllar burada hizmet veren Şahin, daha sonra çocukluğundan beri hayalini kurduğu itfaiyeci olmak istedi. Geçen süre zarfında Hanımınçiftliği beldesi mahalle olup büyükşehir Belediyesi'ne bağlanınca dilekçe vererek İtfaiye Daire Başkanlığı'na geçerek hayalini gerçekleştirdi. 17 yıldır sayısız olaylara müdahale eden Şahin, mesleğini tutkuya dönüştürdü.

'BİR CANI KURTARMAK GURUR VERİCİ'

Süleyman Şahin 40 yaşında gönüllü olarak itfaiye teşkilatında çalışmaya başladığını belirtti. Görev anlarında zamanla yarıştığını ve yangın, kaza, arama kurtarma gibi çeşitli vakalarda görev aldığını belirten Şahin, "17 yıl Hanımınçiftliği Mahallesi'nde su, kanalizasyon ve altyapı işinde çalıştım. İtfaiye teşkilatını hem merak ediyordum hem de seviyordum. Çocukluk hayalimdi. Kısmet oldu itfaiye teşkilatında işe başladım. 17 yıldır burada şevkle görevimi yapıyorum. İşimizin asli görevi yangınlar olsa da trafik kazaları, arma kurtarma gibi birçok vakaya da müdahale ediyoruz. İnsanlara yardımcı olmak güzel bir duygu, bir canlıyı kurtarmak için mücadele vermek gurur verici. Gönüllü olarak kadromu itfaiye teşkilatına aldım. Burada mutluyum. Yaşım el verdiği müddetçe işimi şevkle yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Süleyman Şahin, Yerel Haberler, Çocukluk, Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayalini Gerçekleştiren İtfaiye Eri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:56:25. #7.11#
SON DAKİKA: Hayalini Gerçekleştiren İtfaiye Eri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.