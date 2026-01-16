Hayalini Gerçekleştiren İtfaiye Eri

MESLEĞİNİ BIRAKIP, ÇOCUKLUK HAYALİ İTFAİYE ERİ OLDU: BU İŞ BENDE BİR TUTKU

MALATYA'da su ve kanalizasyon işinde uzun yıllar çalışan Süleyman Şahin (57) 17 yıl önce mesleğini bırakıp çocukluktan bu yana hayalini kurduğu itfaiye eri oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 17 yıldır çalışan Şahin, "Uzun yıllardır itfaiye personeli olarak severek işimi yapıyorum. Sayısız olaylara müdahale ettim. Bu iş bende bir tutku" dedi.

Malatya'da yaşayan 5 çocuk babası Süleyman Şahin, gençlik dönemlerinde o dönem belde olan Hanımınçiftliği'n'de su ve kanalizasyon işlerinde çalışmaya başladı. Uzun yıllar burada hizmet veren Şahin, daha sonra çocukluğundan beri hayalini kurduğu itfaiyeci olmak istedi. Geçen süre zarfında Hanımınçiftliği beldesi mahalle olup büyükşehir Belediyesi'ne bağlanınca dilekçe vererek İtfaiye Daire Başkanlığı'na geçerek hayalini gerçekleştirdi. 17 yıldır sayısız olaylara müdahale eden Şahin, mesleğini tutkuya dönüştürdü.

'BİR CANI KURTARMAK GURUR VERİCİ'

Süleyman Şahin 40 yaşında gönüllü olarak itfaiye teşkilatında çalışmaya başladığını belirtti. Görev anlarında zamanla yarıştığını ve yangın, kaza, arama kurtarma gibi çeşitli vakalarda görev aldığını belirten Şahin, "17 yıl Hanımınçiftliği Mahallesi'nde su, kanalizasyon ve altyapı işinde çalıştım. İtfaiye teşkilatını hem merak ediyordum hem de seviyordum. Çocukluk hayalimdi. Kısmet oldu itfaiye teşkilatında işe başladım. 17 yıldır burada şevkle görevimi yapıyorum. İşimizin asli görevi yangınlar olsa da trafik kazaları, arma kurtarma gibi birçok vakaya da müdahale ediyoruz. İnsanlara yardımcı olmak güzel bir duygu, bir canlıyı kurtarmak için mücadele vermek gurur verici. Gönüllü olarak kadromu itfaiye teşkilatına aldım. Burada mutluyum. Yaşım el verdiği müddetçe işimi şevkle yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.