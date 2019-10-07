"Hayallerimde hep ailem vardı" - HARDERWİJK

Hollanda'ya 1970'te sadece bir ev almak için en fazla 2 yıllığına giden Hacı Uzun, 49 yıldır bu ülkede yaşıyor.

Çorum'da 1938'de doğan ve 32 yaşında Hollanda'ya giden Uzun, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Uzun, bir süre Ankara'da çalıştığını ancak daha sonra bir iş bulma kurumu vasıtasıyla Hollanda'ya gittiğini söyledi.

Hollanda'ya bir ev almak için en fazla 2 yıllığına gittiğini kaydeden Uzun, "Hollanda'da çalışıp kısa zamanda geri dönmek ve bir ev almak vardı aklımda. Bu fikir ile geldim ben. Fakat ha bugün ha yarın derken 'bir buçuk sene oldu' diye bir türkü var ya bizim iş de aynı ona benzedi ve burada kaldık." dedi.

"Teravih namazlarını pansiyonlarda kılıyorduk"

Amsterdam Schiphol Havalimanı'na indiklerinde elinde isim listesi olan bir kişinin uçaktaki işçileri beklediğini anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Bizi havalimanında karşılamaya gelen kişi, 'Kimin ismini okursam arkama geçsin' dedi. Hepimiz heyecanla onu dinliyorduk. 17 kişinin ismini okuduktan sonra benim de ismim çıktı listede ve ben de onların yanına geçtim. Bizi Lahey'e yakın 's-Gravenzande kentinde bulunan 'Ankara pansiyonu' adında 80 kişilik bir pansiyona götürdüler. Buraya geldiğimizde her şey hazırdı. Bu konuda fazla sıkıntı çekmedik. Bize bir hafta dinlenme süresi verdiler ve sonra kereste fabrikasında çalışmaya başladık."

Uzun, o dönem cami konusunda özellikle kalabalık kılınan namazlarda sıkıntı yaşadıklarına dikkat çekerek "Ramazan aylarında teravih namazlarını pansiyonlarda bir araya gelerek kılıyorduk. Özellikle bayramlarda hep beraber bir yer ayarlıyorduk ve bayram namazlarımızı orada kılıyorduk." ifadesini kullandı.

"Hayalimde hep ailem vardı"

Ailesinden ayrı yaşadığı 10 yıl boyunca hasret çektiğini duygulanarak anlatan Uzun, "Gurbet gurbettir. İnsan ailesini ve çocuklarını çok özlüyor. Hayallerimde hep ailem vardı. Ben çocuklarımı gece rüyamda da takip ediyordum. Onlar zor meseleler anlatmakla bitmez." diye konuştu.

Uzun, eskiden uzaktan haberleşmenin şimdiki gibi kolay olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdiki gibi telefon yoktu. Onlar oradan bana, ben de buradan onlara mektup gönderiyordum, bu şekilde haberleşiyorduk. Bir yılı zor getiriyordum ve izin zamanı geldiğinde Türkiye'ye gidiyordum. O kadar heyecanlanıyordum ki elimden gelse kuş gibi ineceğim ailemin yanına. 6-8 hafta kalıp mecburen geri dönüyordum. Günlerimiz bu şekilde geldi geçti."

Uzun, 10 yıl boyunca ailesi ile ayrı yaşadığını ifade ederek "Bir ev kiraladım ve ailemi buraya getirdim. Çocuklarımı ve ailemi buraya getirdikten sonra ben daha rahat oldum." dedi.

4 çocuk ve 7 torun sahibi olan 82 yaşındaki Uzun, 3 yıl önce eşini kaybettikten sonra Harderwijk kentinde yalnız yaşıyor.