Hayat kurtaran mehter başı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hayat kurtaran mehter başı - Son Dakika

Hayat kurtaran mehter başı

6 saat önce

Bursa'da seyyar arabasını zabıtalara kaptıran seyyar satıcı 'bat-çık'ın demir korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi.

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Bursa'da seyyar arabasını zabıtalara kaptıran seyyar satıcı 'bat-çık'ın demir korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi. Görevden döndükleri otobüsün içinden intihar etmek isteyen genci fark eden Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mehter ekibi, otobüsü durdurup müdahale etti. İkna olmayıp kendini boşluğa bırakan genci 1,98'lik mehteran başı havada yakalayıp düşmesine izin vermedi.


Olay geçtiğimiz gün Merinos Kavşağı üzerinde yaşandı. İddiaya göre bir süre önce ekmek teknesini zabıtalara kaptıran bir seyyar satıcı intihar edeceğini söyleyerek Merinos Bat-Çık'ı üzerindeki demir korkuluklara çıktı. Kortulukların üzerinden yol tarafına geçen genci, o sırada bir otobüsle Hamitler Mahallesi'ndeki açılış töreninden dönen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mehter Takımı üyeleri gördü. Şahsın atlamak üzere olduğunu farkeden mehter başı Şaban Gülşen otobüsü durdurup arkadaşlarıyla birlikte intihar etmek üzere olan gencin yanına gitti. Mehter kıyafetleriyle uzun süre şahsı ikna etmeye çalışan Gülşen başaralı olamayacağını anlayınca yavaş yavaş gencin yanına yaklaştı. Bu sırada mehter takımı üyelerini gören yoldan geçen vatandaşlar, meraklı gözlerle olay yerinde toplandı. Bunalıma giren seyyar satıcı, "Ben mahvoldum. Ekmek teknem gitti. Ben öldüm" diyerek kendisini demir korkulukların üzerinden boşlağa bıraktı. Bu sırada demir korkulukların yanına kadar gelmeyi başaran 1,98 boyundaki Şaban Gülşen, bir anda hamle yapıp düşmek üzere olan genci havada yakaladı.


Diğer mehter üyelerinin de yardımıyla yukarıya çekilen seyyar satıcı 112 ambulansında yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Yaşadığı olayı anlatan 4 çocuk babası 1,98'lik Şaban Gülşen, "Hamidler'de açılıştan gelirken yolda gördük. Biz otobüsteydik. Arkadaş bağırdı. Kardeş, ne yapıyorsun Dedi. Baktım adamın suratı kötü görünüyor, aç kapıyı dedim. Ayaktaydı, yürümeye başladı. Ben yaklaştım, ben öldüm, yaşamak istemiyorum, ne olur beni bırakın dedi. Derken kendini saldı. Boy farkıyla sağ omzunu havada yakaladım. Ayaklarını saldı, bırak beni diye bağırdı. Diğer mehter arkadaşlar da demirlerin arasından tuttu. Çektik içeriye. Seyyar satıcıymış, Santral Garaj'ın orada. Hikayesini bilmiyoruz, sonra zaten polis arkadaşlar karakola götürdü" diye konuştu.


33 yaşındaki G.B. isimli şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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