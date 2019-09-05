Son Dakika Haberleri: Hayati İnanç'tan Ilgın'da "Aile Medeniyeti ve Çocuk" konferansı
Son Dakika Güncel Haber

Hayati İnanç'tan Ilgın'da "Aile Medeniyeti ve Çocuk" konferansı

1 saat önce

Ilgın Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta; araştırmacı yazar Hayati İnanç, "Aile Medeniyeti ve Çocuk" konulu konferans verdi.

Hayati İnanç'tan Ilgın'da

Ilgın Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta; araştırmacı yazar Hayati İnanç, "Aile Medeniyeti ve Çocuk" konulu konferans verdi.


Lala Mustafa Paşa Külliyesi Büyük Han'da düzenlenen konferansa konuşmacı olarak yazar Hayati İnanç katıldı.

Açılış konuşmasını ev sahibi Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş gerçekleştirdi.

Ertaş, konuşmasında şunları kaydetti;

"Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde düzenlediğimiz 'Aile Medeniyeti ve Çocuk' konulu konferansı Edebiyatçı - Yazar Hayati İnanç hocamızın eşsiz anlatımıyla gerçekleştiriyoruz. Programı yoğun ilgi gösteren siz değerli hemşerilerimize ve Hayati İnanç hocamıza canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Programa Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, Cumhuriyet Savcıları Erhan Eroğlu, Ersin Ketenci, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, Emniyet Müdürü Kemal Gürcan Atasoy, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Çay, Sivil Tolum ve Siyasi parti temsilcileri, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yazar İnanç, 'Aile Medeniyeti ve Çocuk' konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Etkinlik, yazar İnanç'a hediyelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Mustafa Paşa, Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz
Erdoğan'dan Bakan Turhan'a: Verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre Dolar düşüşünü 6. güne taşıdı! İşte son durum Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:48:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayati İnanç'tan Ilgın'da "Aile Medeniyeti ve Çocuk" konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]