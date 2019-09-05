Hayati İnanç'tan Ilgın'da "Aile Medeniyeti ve Çocuk" konferansı

Ilgın Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta; araştırmacı yazar Hayati İnanç, "Aile Medeniyeti ve Çocuk" konulu konferans verdi.



Lala Mustafa Paşa Külliyesi Büyük Han'da düzenlenen konferansa konuşmacı olarak yazar Hayati İnanç katıldı.

Açılış konuşmasını ev sahibi Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş gerçekleştirdi.

Ertaş, konuşmasında şunları kaydetti;

"Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde düzenlediğimiz 'Aile Medeniyeti ve Çocuk' konulu konferansı Edebiyatçı - Yazar Hayati İnanç hocamızın eşsiz anlatımıyla gerçekleştiriyoruz. Programı yoğun ilgi gösteren siz değerli hemşerilerimize ve Hayati İnanç hocamıza canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Programa Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu, Cumhuriyet Savcıları Erhan Eroğlu, Ersin Ketenci, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, Emniyet Müdürü Kemal Gürcan Atasoy, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Çay, Sivil Tolum ve Siyasi parti temsilcileri, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yazar İnanç, 'Aile Medeniyeti ve Çocuk' konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Etkinlik, yazar İnanç'a hediyelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.